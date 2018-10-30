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  30 октября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Чиновники и бизнесмены Туркменистана раскупают элитное жилье из-за обесценивания маната
Предыстория: В Ашхабаде распродают квартиры в домах на территории Олимпийского городка

CA-NEWS (TM) - Чтобы сохранить свои капиталы на фоне обесценивания маната, туркменские чиновники и бизнесмены начали скупать квартиры в Олимпийском городке в Ашхабаде. Об этом сегодня, 29 октября, сообщило издание «Хроника Туркменистана».

Стоимость квартир в элитных новостройках составляет от 780 тысяч до 1 миллиона 315 тысяч манатов ($223−376 тысяч по государственному курсу или $39−66 тысяч по курсу черного рынка). На приобретение жилья можно взять кредит на 30 лет под 1% годовых, при этом 10% от общей суммы необходимо заплатить сразу.

Как передают корреспонденты издания, квартиры разбирают довольно быстро. На вторую половину октября, из 118 квартир в одном из домов, свободных осталось 22.

Сообщается, что подобное элитное жилье покупают чиновники и крупные бизнесмены и не только себе, но и детям, внукам и другим близким родственникам. Кроме того, многие покупают жилье, расплачиваясь обесценивающимися манатами, чтобы сохранить свой капитал в недвижимости, поэтому большое количество квартир в элитных домах пустуют. Некоторые, в беседе, признавались, что берут кредит на 30 лет в надежде, что за это время «что-то произойдет и полностью возвращать кредит не придется».

Помимо квартир в высотных домах, покупают и типовые двухэтажные коттеджи в пригородах. Например, сейчас застраивается очередной участок в поселке Чоганлы. Такой коттедж обходится дешевле – 412 тыс. манатов ($118 тыс. по госкурсу или $20,6 тыс. по курсу «черного рынка»).

Официальный курс маната в Туркменистане с 2015 года остается неизменным — 3,5 маната за $1. Курс на «черном рынке» по разным данным составляет составляет 18−19 манатов.

Напомним, строительство Олимпийского городка в Ашхабаде началось в конце 2010 года. В рамках реализации проекта было возведено более 30 объектов различного назначения. В 2017 году на территории городка состоялись Азиатские игры в закрытых помещениях. Общая стоимость Олимпийского городка — $5 млрд.

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