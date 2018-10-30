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  30 октября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Когда на остановках Алматы появятся электронные табло с графиком движения транспорта, рассказали в акимате

CA-NEWS (KZ) - В акимате Алматы рассказали, когда на остановках города появятся электронные табло с графиком движения общественного транспорта.

По словам руководителя Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Талгата Хосчанова, первые табло появятся на улице Тимирязева до конца текущего года.

«Эту работу взял на себя Транспортный холдинг. Согласно поручению акима мегаполиса мы будем развивать этот проект за счет внебюджетных средств и оснастим цифровыми табло крупные узловые остановки города», - отметил он.

Кроме того, до конца года на каждом остановочном комплексе будет размещена актуальная информация с номерами маршрутов общественного транспорта и временем их работы.

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