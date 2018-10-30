Делегация Туркменистана провела презентацию на Всемирном инвестиционном форуме в Женеве

CA-NEWS (TM) - С 22 по 26 октября делегация Туркменистана в составе представителей ряда министерства и ведомств страны приняла участие в работе Всемирного инвестиционного Форума (ВИФ-2018) в Женеве, организованного Конференцией ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД), сообщает пресс-служба МИД.

В первый день работы Форума, озаглавленного «Инвестирование в устойчивое развитие», Туркменистан представил свои экономические возможности и инвестиционный потенциал в ходе выставки «Инвестиционная деревня Всемирного инвестиционного Форума».

23 октября делегация Туркменистана выступила на Форуме по теме сегмента «Развитие бизнеса в Восточной Европе и Центральной Азии», ознакомив участников с крупными международными проектами, реализуемыми в стране в сферах энергетики, транспорта и промышленности.

25 октября делегация Туркменистана в рамках Всемирного инвестиционного Форума приняла участие в мероприятии высокого уровня для стран, не имеющих выхода к морю «Привлечение прямых иностранных инвестиций в страны не имеющие выхода к морю».

В заключительный день ВИФ-2018, выставочная экспозиция Туркменистана удостоилась сертификата ЮНКТАД.

Всемирный инвестиционный Форум - является ведущей глобальной платформой для инвестиций и развития, который проводится каждые 2 года.