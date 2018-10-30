Всемирный Банк: 20% населения Таджикистана находятся за порогом бедности

CA-NEWS (TJ) - 20% населения или около двух миллионов жителей Таджикистана едва сводят концы с концами, считает Всемирный банк (ВБ) со ссылкой на свое последнее исследование. Однако таджикские власти уверяют, что за чертой бедности остаются 27 процентов населения страны.

Вильям Зайтц, экономист ВБ в беседе с Радио Озоди 29 октября сказал, что, согласно новым данным, число бедных граждан Таджикистана сократилось до 20 процентов.

Ранее Всемирный банк отмечал, что в период с 2000 года до 2016 года уровень бедности в республике снизился с 83 процентов до 30 процентов. Уровень бедности в 2016 году в городах страны составил 23,7 процентов, а в сельской местности 33,5 %.Однако в последующем темпы сокращения бедности замедлились.

По оценке экспертов ВБ, основным источником дохода многих таджикских семей были денежные переводы трудовых мигрантов. Но с кризисом российской экономики, когда многие мигранты лишились работы и были вынуждены вернуться на родину, доходы многих домохозяйств в Таджикистане сократились.

Эксперты ВБ считают, что бедности в Таджикистана характерна постоянная подверженность колебаниям – около половины населения хотя бы раз в год оказывается за чертой бедности. Около 13% населения страны остается бедным на протяжении всего года.

Вильям Зайтц считает, что с учетом новых данных, ВБ определяет порог бедности в Таджикистане в $3,3 в день на человека.

Однако Киёмиддин Давлатзода, замглавы Агентства по статистике при правительстве Таджикистана, считает, что согласно их исследованиям, за чертой бедности находится 27 процентов населения республики. По его словам, столько людей в стране живут на $1,9 в день.

Таджикский экономист Масъуд Собиров считает, что властям Таджикистана выгоднее показать, что уровень бедности в стране по-прежнему является высоким – это позволяет рассчитывать на большую помощь международного сообщества. Напомним, согласно методологии Всемирного банка, бедным считается население, живущее менее, чем на $1,9 в день.

Тем временем, ВБ для сокращения уровня бедности и достижения сравнительно высоких темпов экономического роста рекомендует Таджикистану усилить роль частного сектора в экономике.

«Перед Таджикистаном стоит настоятельная необходимость принятия новой политики защит бедных слоев населения, в том числе путем увеличения финансирования программы адресной социальной помощи и усиления роли частного сектора в экономике», считает ВБ.

Однако, по официальным данным, с начала года 124 частных предприятий прекратили свою деятельность. Сообщается, что подавляющее большинство предприятий ушло с рынка из-за отсутствия спроса на их продукцию. Ассоциация предпринимателей Республики Таджикистан ранее сообщила, что в 2017 году более 200 тысяч таджикских предпринимателей прекратили деятельность. Решили уйти из малого и среднего бизнеса и те, кто работал по патенту, и те, у кого имелись удостоверения предпринимателя, отметили в ассоциации.