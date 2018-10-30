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  30 октября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Душанбе прошел симпозиум Центральной Азии по информационно-коммуникационным технологиям в образовании

CA-NEWS (TJ) - С 24 по 26 октября в Душанбе при поддержке и сотрудничестве ЮНЕСКО, национальной комиссии Республики Таджикистан по делам ЮНЕСКО и министерства образования и науки Республики Таджикистан состоялся симпозиум Центральной Азии по информационно-коммуникационным технологиям в образовании, сообщает пресс-служба МИД РТ.

В симпозиуме приняли участие представители стран Центральной Азии, Кореи, Тайланда и Монголии.
Следует отметить, что для достижения 4-ой цели Устойчивого развития (в сфере образования), Симпозиум Центральной Азии по информационно-коммуникационным технологиям в образовании (ЦАСИО), начиная с 2013 года при поддержке Кластерного бюро Юнеско в Алматы и Азиатско-Тихоокеанского Регионального Бюро ЮНЕСКО по образованию в Бангкоке проводится регулярно.

Симпозиум является платформой для всестороннего обсуждения ключевых вопросов в сфере образования и способствует выявлению потенциальных решений посредством эффективного использования информационных технологий и коммуникаций в рамках программы «Образование для всех».

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