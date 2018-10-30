Гибель 52 граждан Узбекистана в автобусе в Казахстане. Прокурор запросил для водителей по 5 лет тюрьмы, директора и механика – по 7 лет

CA-NEWS (KZ) - В Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Актюбинской области 30 ноября состоялись прения по уголовному делу по факту гибели 52 граждан Узбекистана в сгоревшем автобусе на трассе Самара–Шымкент.

В ходе прений прокурор Осман Орынбасарулы призвал суд признать виновными троих водителей автобуса Барата Танатова, Максата Пернебекова и Нуржана Кыргызбаева по статьям 292 (Нарушение требований пожарной безопасности), 345 (Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Казахстана, назначив им наказание в виде 5 лет лишения свободы с лишением водительских прав на 7 лет, а также лишить права работать в сфере пассажирских перевозок.

Кроме того, гособвинитель запросил для директора фирмы-перевозчика ТОО «Азиатранзитсервис» Нурлыбека Тлепбаева и механика предприятия Бахадура Пердебаева, обвиняемых по статьям 254 (Недобросовестное отношение к обязанностям), 348 (Недоброкачественный ремонт транспортных средств или выпуск их в эксплуатацию с техническими неисправностями), 384 (Незаконное изъятие документов, похищение, уничтожение, повреждение или сокрытие документов, штампов, печатей) УК РК, наказание в виде 7 лет лишения свободы с лишением прав занимать руководящие должности и работать в сфере пассажирских перевозок на 5 лет.

18 января в результате возгорания сломавшегося на трассе автобуса погибли 52 гражданина Узбекистана. Двум пассажирам - гражданам РУз - и трем водителям - гражданам Казахстана - удалось спастись. После выписки из больницы водители были задержаны, директор фирмы объявлен в розыск.