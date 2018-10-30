Женская сборная Монголии по футболу впервые будет бороться за право участвовать в олимпийских играх

CA-NEWS (MNG) - Женская Сборная Монголии по футболу во главе с тренером Ц.Ганболдом отправилась в Таджикистан для участия в первом квалификационном раунде женского футбольного турнира Олимпийских игр-2020 в Токио, который пройдет с 4 по 13 ноября в Душанбе, сообщает Montsame.



Монгольская сборная попала в группу «А», где сыграет со сборными Тайваня, Филиппин, Сингапура и Таджикистана. Первый матч монгольских футболисток состоится 4 ноября. Они будут играть с таджикской командой. Второй матч будет против сингапурцев. После этого, команда сыграет с командой Тайваня.

Напомним, что квалификационный раунд женского футбольного турнира Олимпийских игр-2020 в Токио состоит из трех этапов. Победители турнира получат право представлять Азию на женском футбольном турнире Олимпийских игр-2020 в Токио. Женская Сборная Монголии впервые борется за право на участие в Летних олимпийских играх «Токио-2020».