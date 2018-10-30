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  30 октября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Национальной валюте Таджикистана исполнилось 18 лет

CA-NEWS (TJ) - Сегодня национальная валюта Таджикистана – сомони – отмечает восемнадцатилетие. 30 октября 2000 года в Таджикистане была введена новая национальная валюта – сомони. Ее предшественником с мая 1995 года был таджикский рубл.В 2000 году один сомони был приравнен к 1000 прежних таджикских рублов. Старая валюта рубл находился в обращении наравне с новой денежной единицей до 1 апреля 2001 года, сообщает «Азия-Плюс».

Свое название новая валюта получила от имени основателя первого таджикского государства - Исмоила Сомони, а отпечатаны деньги были в Германии. На лицевой стороне таджикских купюр - портреты выдающихся политических и культурных деятелей, на оборотной изображены современные памятники архитектуры страны.

Код в стандарте ISO 4217 (стандарт Международной организации по стандартизации (ISO), устанавливающий трёхбуквенные алфавитные и трёхзначные цифровые коды валют) - TJS.

В сентябре 2015 года Национальный банк Таджикистана объявил о начале конкурса на разработку символа сомони, который должен был завершиться к началу октября. Однако закончился он безрезультатно, до сих пор символом национальной валюты Таджикистана является обычное сокращение - буква «с».

Национальный банк выпустил в обращение банкноты номиналом 1 (один), 5 (пять), 20 (двадцать) и 50 (пятьдесят) дирамов, а также 1 (один), 3 (три), 5 (пять), 10 (десять), 20 (двадцать), 50 (пятьдесят), 100 (сто), 200 (двести) и 500 (пятьсот) таджикских сомони.

Все монеты Таджикистана чеканятся на монетном дворе России в Санкт-Петербурге.

Введение новой валюты было связано с вхождением страны в рыночные отношения, становлением банковской системы и необходимостью укрепления национальной валюты.

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