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  30 октября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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ЦИК Грузии огласила итоги первого тура президентских выборов
Предыстория: В Грузии начались последние прямые выборы президентаПродолжение: На выборах президента Грузии ожидается второй тур

CA-NEWS (CA) - Кандидат в президенты Грузии Саломе Зурабишвили набирает 38,64% голосов, а ее главный конкурент Григола Вашадзе - 37,74%, согласно предварительным данным ЦИК по итогам подсчета голосов на всех избирательных участках, передает «Sputnik Грузия».

Для победы в первом туре нужно было набрать более 50% голосов избирателей, пришедших на выборы. Ни Зурабишвили, поддерживаемая правящей партией «Грузинская мечта - демократическая Грузия», ни кандидат от объединенной оппозиции «Сила в единстве», член «Единого национального движения» Вашадзе не смогли этого сделать, так что будет назначен второй тур.

Окончательные итоги выборов ЦИК Грузии подведет не позднее 17 ноября. А через две недели после этого состоится второй тур.

Президентские выборы состоялись в Грузии 28 октября. Явка составила 46,7%.

Как передает «Рустави-2» наблюдатели ОБСЕ выявили использование административных ресурсов в ходе выборов. Также имели место недостатки в ходе предвыборной кампании. В частности, по данным ОБСЕ, наблюдалось большое число «технических» кандидатов, которые выступали в поддержку других кандидатов, что подрывало демократический процесс.

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