ПА ОДКБ может принять рекомендации по созданию единого списка террористических организаций

CA-NEWS (TJ) - Парламентская ассамблея Организации Договора о коллективной безопасности (ПА ОДКБ) на заседании во вторник намерена принять рекомендации по созданию единого списка террористических организаций. Об этом сообщил корреспонденту ТАСС председатель постоянной комиссии по вопросам обороны и безопасности ПА ОДКБ, замглавы комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный.

«Мы планируем рассмотреть и принять на пленарном заседании проект рекомендаций, суть которого состоит в том, чтобы создать единый список организаций, признанных террористическими в рамках ОДКБ», - сказал парламентарий.

По его словам, когда эти рекомендации будут приняты, они будут направлены в государства ОДКБ и в том числе попадут в национальные парламенты. «После этого они будут изучены на предмет имплементации тех или иных норм», - сообщил глава комиссии ПА ОДКБ.

«Суть в том, чтобы в разных правовых системах был одинаковый механизм в части признания организаций террористическими, - продолжил Выборный. - Например, в Армении нет такого закона. Соответственно, мы, во-первых, рекомендуем с учетом всех национальных особенностей принять закон или другой нормативно-правовой акт, согласно которым можно признать ту или иную организацию террористической - по национальным критериям». «Во-вторых, [рекомендуем] чтобы в национальном законодательстве была норма, которая бы предусматривала возможность включения в список [террористических] организаций, которые признаны террористическими на основании международных договоров, - уточнил депутат. - В данном случае - решений, которые принимаются ОДКБ».

Заседание ПА ОДКБ пройдет в Москве под председательством спикера Госдумы Вячеслава Володина. В нем примут участие главы парламентов стран - участниц организации: спикер Национального собрания (однопалатный парламент) Армении Ара Баблоян, глава Палаты представителей Национального собрания (нижняя палата парламента) Белоруссии Владимир Андрейченко, председатель Мажилиса (нижняя палата парламента) Казахстана Нурлан Нигматулин, председатель Жогорку Кенеша (однопалатный парламент) Кыргызстана Дастанбек Джумабеков, а также делегации парламентов Таджикистана и Сербии, которая является наблюдателем при ПА ОДКБ.