В Венеции из-за шторма оказалось затоплено 75% территории города

- Азия и мир, происшествия
- 15:32, 30 октября 2018
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CA-NEWS (CA) - Исторический центр Венеции оказался почти на 75% затоплен водой. Днем в понедельник, 29 октября уровень воды в городе достиг 156 см над уровнем моря и начал постепенно снижаться, сообщает телеканал Евроньюс.
Несмотря на то, что венецианцы привыкли к повышению уровня воды, это наводнение стало одним из самых сильных за последние несколько лет.
Городским властям пришлось приостановить движение водных автобусов - вапоретто, которые для венецианцев являются основным видом транспорта. Вода затопила в том числе и одну из главных достопримечательностей города — площадь Сан-Марко.
#Maltempo #29ottobre | Piazza San Marco ora @comunevenezia @CMVenezia @emergenzavvf @DPCgov @giornaleprociv— Luigi Brugnaro (@LuigiBrugnaro) 29 октября 2018 г.
[staff] pic.twitter.com/OuQXyUZm8q
#Maltempo #29Ottobre | gli operatori del @GruppoVeritas stanno provvedendo a riposizionare le passerelle dell’#acqua alta.@DetourismVenice @TurismoVeneto @giornaleprociv @muoversivenezia @ICPSMVenezia pic.twitter.com/Va958MCq17— Comune di Venezia (@comunevenezia) 29 октября 2018 г.
По данным экстренных служб, на которые ссылается ANSA, жертвами стихии стали пять человек, еще один пропал без вести. Двое из них погибли в результате падения дерева, еще один человек погиб и один — тяжело пострадал в результате падения дерева на машину. Скорость порывов ветра оценивается в 100 км/ч.
Непогода обрушилась в воскресенье на многие районы Италии. По указанию национальной службы Гражданской обороны «красный» (наивысший) уровень метеоопасности объявлен в пяти северных областях страны.