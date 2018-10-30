В Венеции из-за шторма оказалось затоплено 75% территории города

CA-NEWS (CA) - Исторический центр Венеции оказался почти на 75% затоплен водой. Днем в понедельник, 29 октября уровень воды в городе достиг 156 см над уровнем моря и начал постепенно снижаться, сообщает телеканал Евроньюс.

Несмотря на то, что венецианцы привыкли к повышению уровня воды, это наводнение стало одним из самых сильных за последние несколько лет.

Городским властям пришлось приостановить движение водных автобусов - вапоретто, которые для венецианцев являются основным видом транспорта. Вода затопила в том числе и одну из главных достопримечательностей города — площадь Сан-Марко.

По данным экстренных служб, на которые ссылается ANSA, жертвами стихии стали пять человек, еще один пропал без вести. Двое из них погибли в результате падения дерева, еще один человек погиб и один — тяжело пострадал в результате падения дерева на машину. Скорость порывов ветра оценивается в 100 км/ч.

Непогода обрушилась в воскресенье на многие районы Италии. По указанию национальной службы Гражданской обороны «красный» (наивысший) уровень метеоопасности объявлен в пяти северных областях страны.