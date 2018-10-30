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  30 октября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Жительница Астаны дала инспектору Минсельхоза взятку, пополнив баланс его телефона

CA-NEWS (KZ) - Специализированный межрайонный административный суд города Астаны оштрафовал женщину, решившую сделать подарок должностному лицу.

Как сообщает пресс-служба Агентства Казахстана по делам государственной службы и противодействия коррупции, административный протокол составлен специалистами Департамента АДГСПК по столице за предоставление незаконного материального вознаграждения гражданкой А. работнику Территориальной инспекции Комитета государственной инспекции в Агропромышленном комплексе Министерства сельского хозяйства.

Из материалов следует, что 3 сентября гражданка А. обратилась к государственному инспектору для оформления фитосанитарного сертификата на вывоз подкарантинной продукции за пределы республики без обязательного досмотра фитосанитарного состояния подкарантинной продукции на местах, перечислив 3 тыс. тенге на баланс его мобильного телефона с просьбой провести досмотр дистанционно, путем видеозвонка.

О случившемся факте инспектор сообщил своему руководителю и поступившую сумму направил в специальный государственный фонд.

По итогам рассмотрения административного дела судья постановил А. привлечь к административной ответственности за совершение административного правонарушения и подвергнуть административному взысканию в виде административного штрафа в размере 200 МРП (336,7 тыс. тенге).

Руководствуясь ст.829-11 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях, учитывая материальное состояние подсудимой и то, что она ранее к административной ответственности не привлекалась, сумма наложенного штрафа сокращена на 30%.

Инспектор, сообщивший о факте коррупционного правонарушения, рекомендован к поощрению.

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