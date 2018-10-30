Мобильный телефон президента Ирана заменят из-за обнаружения прослушки

CA-NEWS (CA) - Мобильный телефон президента Ирана Хасана Рухани прослушивали, поэтому аппарат придется заменить, сообщил в понедельник информационному агентству ISNA руководитель Организации гражданской обороны генерал Голам Реза Джалали.

Джалали отметил, что телефон Рухани в ближайшее время заменят на более безопасное устройство.

По его словам телефон президента Ирана прослушивали недавно. Однако он не уточнил, кто стоял за этим.

Кроме того, он заявил, что недавно Иран нейтрализовал новую версию компьютерного вируса StuxNet. «Недавно мы открыли новое поколение StuxNet, которое состояло из нескольких частей и пыталось проникнуть в наши системы», - отметил Джалали.

StuxNet - вирусная программа, нацеленная на компьютеры с операционной системой Microsoft Windows. В 2010 году с помощью компьютерного вируса StuxNet были остановлены иранские центрифуги по обогащению уранового топлива. По данным The Washington Post, Stuxnet является разработкой спецслужб США и Израиля.