В Таджикистане на 20 лет осудили супруга за убийство знакомого жены на территории Кыргызстана
- Таджикистан, происшествия
- 16:05, 30 октября 2018
- Просмотров: 1171
CA-NEWS (TJ) - Суд в Таджикистане вынес приговор в отношении гражданина Махкамова А.А, обвиненного в убийстве, сообщает пресс-служба генеральной прокуратуры РТ.
19 мая этого года Махкамов, находясь в здании института социальных наук России на территории Лейлекского района Кыргызстана из чувства ревности вступил в конфликт с знакомой своей супруги К.Рахимовым.
В ходе ссоры А.Махкамов нанес К.Рахимову несколько ударов ножом и скрылся с места преступления. Рахимов скончался от полученных ножевых ранений.
В отношении Махкамова было возбуждено уголовное дело по статье 104 УК РТ. Решением суда мужчина приговорен к 20 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.
Гибель 52 граждан Узбекистана в автобусе в Казахстане. Прокурор запросил для водителей по 5 лет тюрьмы, директора и механика – по 7 лет
Казахстан и США будут сотрудничать в противодействии наркобизнесу и ОПГ
В Узбекистане вице-премьера сняли с должности после инцидента с фермерами, которых заставили стоять в воде в арыке
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком