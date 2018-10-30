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  31 октября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Таджикистане на 20 лет осудили супруга за убийство знакомого жены на территории Кыргызстана

CA-NEWS (TJ) - Суд в Таджикистане вынес приговор в отношении гражданина Махкамова А.А, обвиненного в убийстве, сообщает пресс-служба генеральной прокуратуры РТ.

19 мая этого года Махкамов, находясь в здании института социальных наук России на территории Лейлекского района Кыргызстана из чувства ревности вступил в конфликт с знакомой своей супруги К.Рахимовым.

В ходе ссоры А.Махкамов нанес К.Рахимову несколько ударов ножом и скрылся с места преступления. Рахимов скончался от полученных ножевых ранений.

В отношении Махкамова было возбуждено уголовное дело по статье 104 УК РТ. Решением суда мужчина приговорен к 20 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

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