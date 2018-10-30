В Москве спикеры парламентов стран ОДКБ обсудили обеспечение нацбезопасности, противодействие терроризму и экстремизму

CA-NEWS (KZ) - Председатель мажилиса Казахстана Нурлан Нигматулин 30 октября принял участие в заседании Парламентской ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности в Москве.

Как сообщает пресс-служба палаты, выступая перед коллегами, он напомнил о направлениях, которые были определены президентом республики Нурсултаном Назарбаевым на Саммите ОДКБ в Минске в прошлом году в качестве приоритетных. Это интенсификация сотрудничества в военной сфере, активное подключение Организации к процессу формирования международной системы глобального противодействия терроризму.

По словам Н.Нигматулина, важным шагом в укреплении сотрудничества международных организаций в вопросе создания широкой антитеррористической коалиции стал подписанный 28 мая Меморандум о взаимодействии между Секретариатом ОДКБ, Антитеррористическим центром СНГ и Региональной Антитеррористической структурой ШОС. Продолжается планомерная работа по подписанию Меморандума о взаимопонимании между Секретариатом ОДКБ и Контртеррористическим управлением Организации Объединенных Наций.

Он также добавил, что прорывным в деле глобальной борьбы с терроризмом стало принятие ООН 28 сентября Кодекса поведения по достижению мира, свободного от терроризма. В качестве еще одного направления выступает противодействие вызовам в сфере кибербезопасности. При этом спикер ключевым фактором эффективного взаимодействия назвал обеспечение законодательной базы. Важным направлением выступает и борьба с незаконным оборотом наркотиков.

Подчеркнув, что коллективные усилия позволяют адекватно реагировать на вопросы обеспечения национальной и коллективной безопасности, председатель мажилиса акцентировал внимание на возрастающей роли и значении в связи с этим межпарламентского сотрудничества государств-членов ОДКБ.