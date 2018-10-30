В Таджикистане ищут альтернативы русским воинским званиям

CA-NEWS (TJ) - В Таджикистане решили найти альтернативы воинским званиям, сохранившимся с советских времен. Комитет по языку и терминологии при правительстве Таджикистана на днях создал специальную группу из ученых, историков и военных для обсуждения и одобрения таджикских названий воинских званий, присваиваемых офицерскому и сержантскому составу национальной армии. Специалистам предстоит перевести на госязык также военную терминологию и названия воинских подразделений, сообщает Радио Озоди.

«Спецгруппа должна обсудить и одобрить предложенные специалистами Комитета альтернативы нынешним воинским чинам и званиям. Специалисты уже предложили такие таджикские названия воинский званий: ефрейтор - радабон, младший сержант - даставар, сержант - дастаёр, старший сержант - дастабон, старшина - сардаста, капитан – садавар, подполковник – лашкарёр, полковник – сарлашкар», - сказал Радио Озоди ответственный сотрудник Комитета по языку и терминологии при правительстве Абдурахим Зулфониён.

По его словам, специалисты, работая над альтернативами нынешних воинских званий изучили древние рукописи времен Ахеменидов, Сасанидов и Саманидов.

В комитете по языку и терминологии пока не пришли к единому мнению по поводу перевода званий высшего офицерского состава - генерал-майор, генерал-лейтенант и генерал-полковник.

Ряд специалистов предложили переводить звание «генерал» на «солор», были и другие предложения, которые должны обсудить члены специальной группы, отметил Абдурахим Зулфониён.

Ранее экс-председатель государственного комитета национальной безопасности Таджикистана генерал-полковник в отставке Сайдамир Зухуров заявил, что не видит необходимости в переводе этого звания на таджикский язык нет, так как во многих странах мира используется именно слово «генерал».

Ранее власти Таджикистана официально запретили использовать русифицированные фамилии и отчества в документах. Глава Таджикистана Эмомали Рахмон еще в 2007 году отказался от русифицированного окончания «ов» в своей фамилии, позже его примеру последовали многие другие чиновники.

Однако спустя несколько месяцев тысячи жителей Таджикистана, в основном трудовые мигранты, вернулись к русскому варианту написания фамилий и отчеств. Они заявили, что русификация фамилий поможет избежать проблем с российской полицией и работодателями, которые жалуются, что они не могут отличить таджикские имена от фамилий. Среди тех, кто решает поменять паспорта и вернуться к русскому варианту написания фамилий, немало депортированных или выдворенных с территории России граждан Таджикистана.