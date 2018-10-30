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  31 октября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Алматы задержан лже-сотрудник КНБ с наручниками и битой

CA-NEWS (KZ) - Полиция Алматы оштрафовала жителя Тараза за езду на машине с подложными госномерами и тонировкой стекол. Также у него обнаружено поддельное удостоверение сотрудника Комитета национальной безопасности.

По данным Департамента полиции города, экипаж специализированного батальона на пересечении улиц Сейфуллина и Кабанбай батыра обратил внимание на Mercedes c тонированными лобовыми и боковыми стеклами, за рулем которого находился 32-летний житель Тараза, ранее судимый за умышленное уничтожение чужого имущества З.Станислав.

Отмечается, что на машине был госномер России. Водитель предъявил инспекторам техпаспорт на авто, который также оказался поддельным. В багажном отсеке полицейские нашли еще четыре комплекта номеров, наручники и биту. Среди личных вещей водителя обнаружено поддельное служебное удостоверение сотрудника Департамента КНБ.

Начато досудебное расследование по 385 (Подделка документов) Уголовного кодекса Казахстана. В отношении задержанного составлены административные протоколы по трем статьям, машина отправлена на штрафстоянку.

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