Китайский регулятор предлагает снизить налог на покупку автомобилей на 50%, - Bloomberg

CA-NEWS (CA) - Главный орган Китая, отвечающий за экономическое планирование, предлагает сократить вдвое налог, взимаемый при покупке автомобилей, чтобы стимулировать продажи на пострадавшем от торговой войны с США автомобильном рынке сообщило в понедельник агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным собеседников агентства, Государственный комитет по делам развития и реформ КНР представил план по снижению с 10 до 5% налога на покупку легковых автомобилей, объем двигателей которых не превышает 1,6 л. Агентство сообщает, что, по данным Китайской ассоциации автомобильных производителей, подобные машины составили 70% всех проданных в прошлом году автомобилей в Китае. Пока решение не принято, сказали источники.

Акции американских и европейских автопроизводителей, включая General Motors, BMW, Volkswagen и Daimler, подорожали на фоне этих новостей.

Ранее в октябре Reuters сообщал, что Китайская ассоциация автомобильных дилеров (CADA) представила министерствам финансов и торговли страны документы, в которых предлагалось уменьшить 10-процентный налог на покупку автомобиля в два раза.

CADA и в прошлые годы делала предложения, которые помогали выработать политику в автомобильной отрасли.

Продажи автомобилей в Китае в сентябре упали на 11,6 процента до 2,39 миллиона единиц, максимально за последние примерно семь лет, вызвав беспокойство о том, что крупнейший автомобильный рынок мира может в 2018 году пережить спад впервые за несколько десятилетий.

В середине сентября президент США Дональд Трамп объявил о введении новых торговых пошлин на китайские товары на сумму $200 млрд. До конца года тарифы будут составлять 10%, а с 1 января 2019 года вырастут до 25%.

В ответ власти Китая ввели таможенные пошлины в размере 5 и 10% на американские товары на сумму $60 млрд. Также Китай ввел пошлину на транспортные средства из США в 40%.