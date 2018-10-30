Учащаяся Кокандского колледжа рассказала о том, как выбирались жертвы изнасилований

CA-NEWS (UZ) - Пять учащихся Кокандского колледжа в Ферганской области, которые предположительно стали жертвами сексуального насилия, были допрошены сотрудниками правоохранительных органов, сообщает Турон24.

Одна из бабушек учащихся девочек беспокоится о судьбе своей внучки: «Когда моей внучке было девять месяцев, моя дочь оставила её мне», - говорит бабушка 15-летней девочки, которая учится в этом колледже с апреля текущего года. Я люблю её, потому что, сама воспитала. Я приезжаю из Зангиоты (под Ташкентом) два раза в месяц. В конце сентября мне сообщили, что тут происходили такие ужасные вещи. Я приехала 9 октября. Я спросил внучку: «Ты цела, никто не трогал тебя?». Она ответила: «Нет, бабушка обычно тут забирают взрослых девочек. Внучка учится в 9 классе, ей сейчас 15 лет».

Женщина по имени Светлана из Сергилийского района Ташкента пожаловалась на изменение часов приема в колледже.

«Моей дочери 17 лет, она учится здесь 11 месяцев», - говорит она. «Сначала нам вызывали наших дочерей в любое время, - сказала она. Мы сидели в зале посещений, общались и обедали. Теперь, когда в интернете вышли разные статьи, нам сказали, что можно встречаться с детьми только после 14 часов. Как нам сказали, в это время заканчивается учёба. Я не знаю, скрывается ли моя дочь что-то от меня. Когда мы разговаривали по телефону она ничего не рассказала о случившемся. Я должна поговорить с ней лицом к лицу».

Один из учителей колледжа подтвердил, что учащиеся здесь девочки подверглись сексуальному насилию, и что всем учителям и преподавателям было сказано не выходить на работу до конца следствия. Вместо них в колледж приходят учителя из других колледжей.

«Я и мой супруг работали охранниками в этом колледже», - говорит один из сотрудников. «Когда мой муж умер, меня наняли вместо него. Здесь работал мой сын в должности воспитателя. Теперь он тоже в списке подозреваемых».

Turon24 отмечает, что будет продолжать следить за ситуацией.