На Урале осудили гражданина Узбекистана, который поджег дом с женой и сыном

CA-NEWS (UZ) - Виновным в смерти четырехлетнего мальчика во время пожара в Челябинской области в прошлом году признан его отец. Гражданин Узбекистана приговорен к 19 годам колонии строгого режима. Об этом сообщает пресс-служба Челябинского областного суда.

Свою вину Бахром Дадаханов не признал. Во время судебного заседания он настаивал, что дом подожгли неизвестные. При назначении наказания были учтены смягчающие обстоятельства: мужчина содействовал следствию, получил ожоги во время пожара и ранее не был судим.

Пожар произошел в поселке Горный (Аргаяшский район, Челябинская область) 19 марта 2017 года. После ссоры с сожительницей Дадаханов вышел из дома за канистрой с бензином. С топливом он вернулся в дом, облил им себя, женщину, мебель и бросил зажженную спичку. Взрослые выбежали на улицу, а четырехлетний сын остался внутри. Мальчик умер от отравления угарным газом.

Случившееся вызвало широкий резонанс в Аргаяшском районе. Местные жители начали сбор пожертвований. Изначально сообщалось, что причиной трагедии могла стать шалость ребенка. Позже следователи выяснили, что виновником был Дадаханов. Были возбуждены уголовные дела («убийство малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, совершенном с особой жестокостью, общеопасным способом» и «покушение на убийство двух лиц»).