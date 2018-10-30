Генпрокуратура Таджикистана отправила на пересмотр дело капитана милиции насмерть сбившего подростка

CA-NEWS (TJ) - Главное следственное управление генеральной прокуратуры Таджикистана направило на повторное рассмотрение дело о ДТП, в котором следователь УМВД Куляба, капитан Саидмумин Исломов совершил смертельный наезд на 15-летнего мальчика Фирдавса Халимова. Происшествие произошло в феврале у терминала Куляб-Восе. Об этом «Азия-Плюс» сообщили близкие Фирдавса Халимова.

«Нас вызывали на повторный допрос в город Бохтар. Узнали, что повторное рассмотрение дела ведёт ни прокуратура города Куляба, которая до этого вела дело и ни прокуратура Кулябского региона. Дело рассматривается теперь в областной прокуратуре - в Бохтаре», - сказали они.

Информацию о повторном рассмотрении дела о ДТП в Кулябе также подтвердили в прокуратуре Хатлонской области.

Однако не сказали, кто ведёт дело: прокуратура области или следственное управление Генеральной прокуратуры.

Напомним, трагедия, в результате которой погиб 15-летний ученик школы №6 города Куляба Фирдавс Халимов произошла в ночь на 13 февраля.

В прокуратуре города тогда сразу же заявили, что дело это засекретили, а по мнению местной общественности, правоохранительные органы Куляба делали все возможное, чтобы затянуть расследование этого дела. Это необходимо, чтобы о деле, в конце концов, забыли, и виновный в аварии мог избежать наказания, считали местные жители. А сам Исломов, по словам близких семьи погибшего Фирдавса, что через несколько дней после ДТП приходил к родителям мальчика и уговорил отказаться от жалобы.

В июле этого года Кулябская прокуратура оправдала капитана УМВД Куляба Саидмумина Исломова.

Прокурор Куляба Рахмонали Имомзода на пресс-конференции 20 июля сообщил, что невиновность Исломова подтверждена результатами двух автотехнических экспертиз.

«Экспертиза показала, что Исломов не имел возможность предотвратить аварию. Две экспертизы центра автотехнической экспертизы и республиканская комиссия дали такое заключение», - заявил он.

При этом он сообщил, что Исломов уволен с работы.