Делегация Национальной академии наук Беларуси посещает Узбекистан

- Узбекистан, общество
- 16:52, 30 октября 2018
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CA-NEWS (UZ) - Делегация Национальной академии наук Беларуси 29-31 октября посещает с визитом Республику Узбекистан, сообщили в белорусском посольстве в Ташкенте.
В составе делегации — руководители и эксперты организаций НАН Беларуси, которые проведут переговоры с узбекскими коллегами по четырем основным направлениям: физика и новые материалы, биотехнологии, технологии для агропромышленного комплекса, гуманитарные науки.
В рамках состоявшейся 29 октября 2018 г. встречи в Академии наук Узбекистана посол Республики Беларусь в Узбекистане Леонид Маринич и члены белорусской делегации провели переговоры с руководством АН Узбекистана и Министерства инновационного развития Республики Узбекистан.
С заместителем министра инновационного развития Узбекистана Юлбарсом Мансуровым достигнуты договоренности о проведении совместного белорусско-узбекского конкурса научных проектов.
Посол Беларуси в Узбекистане Леонид Маринич вручил почетный знак Национальной академии наук Беларуси президенту АН Узбекистана Б.Юлдашеву.