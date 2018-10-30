Более 90% детей в мире ежедневно дышат токсичным воздухом, - доклад ВОЗ

CA-NEWS (CA) - Ежедневно около 93% (1,8 миллиарда) детей в возрасте до 15 лет дышат загрязненным воздухом, подвергая свое здоровье и развитие серьезной опасности. К огромному сожалению, многие из них умирают ― по оценкам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в 2016 году произошло 600 тыс. случаев смерти детей от острых инфекций нижних дыхательных путей, вызванных загрязненным воздухом.

В новом докладе ВОЗ «Загрязнение воздуха и здоровье детей: прописываем чистый воздух» исследуются тяжелые последствия воздействия загрязненного воздуха, как атмосферного, так и внутри помещений, для здоровья детей во всем мире, особенно в странах с низким и средним уровнем дохода. Этот доклад выпущен накануне проведения первой Глобальной конференции ВОЗ по загрязнению воздуха и здоровью.

По данным доклада, беременные женщины, подвергающиеся воздействию загрязненного воздуха, с большей вероятностью рожают преждевременно или имеют детей с низкой массой тела. Загрязнение воздуха может также сказываться на неврологическом развитии и когнитивной способности и запускать механизм развития астмы и рака в детстве. Дети, испытывавшие воздействие высоких уровней загрязнения воздуха, могут подвергаться повышенному риску развития таких хронических заболеваний, как сердечно-сосудистые заболевания, позднее в жизни.

«Загрязненный воздух отравляет миллионы детей и разрушает их жизнь, - заявил Тедрос Адханом Гебрейесус, Генеральный директор ВОЗ. - Это непростительно. Каждый ребенок должен иметь возможность дышать чистым воздухом, чтобы расти и полностью реализовывать свой потенциал».

Одной из причин особой уязвимости детей к воздействию загрязненного воздуха является тот факт, что они дышат чаще, чем взрослые, и поэтому поглощают больше загрязнителей.

Они также находятся ближе к земле, где некоторые загрязнители достигают максимальных уровней концентрации, - и это во время, когда продолжается развитие их мозга и организма.

Новорожденные и дети раннего возраста также более чувствительны к загрязнению воздуха внутри помещений, регулярно использующих загрязняющие виды топлива и технологии для приготовления пищи, обогрева и освещения.

«Загрязненный воздух задерживает развитие мозга наших детей, воздействуя на их здоровье гораздо более многочисленными путями, чем мы предполагаем. Но есть много прямых способов уменьшения выбросов опасных загрязнителей, - заявила Мария Нейра, директор Департамента ВОЗ по общественному здравоохранению и экологическим и социальным детерминантам здоровья.

«ВОЗ поддерживает осуществление полезных для здоровья стратегий, таких как ускорение перехода к чистым видам топлива и технологиям для приготовления пищи и обогрева, побуждение к использованию более чистых транспортных средств, строительство энергоэффективного жилья и градопланирование. Мы подготавливаем почву для обеспечения энергоснабжения с низкими уровнями выбросов, более чистых и более безопасных промышленных технологий и улучшенной муниципальной утилизации отходов», ― добавила она.