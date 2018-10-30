Исполнительный директор международного торгового центра посетила Монголию с рабочим визитом

CA-NEWS (MNG) - 29 октября по приглашению министра иностранных дел Монголии Д.Цогтбаатара исполнительный директор международного торгового центра (МТЦ) в Женеве, Швейцария, Аранча Гонсалес посетила Монголию с однодневным визитом, сообщает Montsame.

МТЦ сотрудничает с Монголией в укреплении торгового потенциала страны, оказывает поддержку в повышении конкурентоспособности малых и средних предприятий и расширении участия нашей страны в мировой торговле, а также сотрудничает с государственным и частным секторами.

Аранча Гонсалес работает более 20 лет в сфере международной торговли и занимает с сентября 2013 года должность исполнительного директора Международного торгового центра в Женеве.

В ходе визита Гонсалес встретилась с президентом Монголии Халтмагийном Баттулгой и провела встречи и обменялась мнениями о сотрудничестве с заместителем министра иностранных дел госпожой Б.Батцэцэг и главой управления национального развития Б.Баярсайханом. Она также встретилась с представителями национальной торгово-промышленной палаты и частного сектора.