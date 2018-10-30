Минобороны Казахстана планирует открыть кадетские классы в каждой школе страны

CA-NEWS (KZ) - Около 8 тысяч первоклашек Казахстана могут стать участниками военно-патриотических организаций. Об этом на пресс-конференции в Астане сообщил заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил РК, председатель штаба Республиканского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Жас сарбаз» Мухамеджан Таласов.

По его словам, Министерство обороны планирует совершенствовать военно-патриотическую работу в регионах, для чего предлагает продолжить практику создания специализированных классов «Жас сарбаз» в каждой школе страны, что позволит повысить дисциплину и успеваемость, сформировать активную гражданскую позицию у учащихся.

«Открытие кадетских классов стало одним из направлений деятельности движения «Жас сарбаз». При поддержке Министерства образования и науки, общественных фондов открыт 101 кадетский класс, в которых обучаются около 3000 детей, которые стали важной социально-педагогической основой для патриотического воспитания молодежи. В случае открытия в каждой школе хотя бы одного класса, можно довести общее количество военно-патриотических организаций до 7523, с охватом около 200 тыс. детей», - сказал замглавы Генштаба.

Он отметил, что благодаря деятельности движения в текущем году количество военно-патриотических клубов возросло до 2828, а охват составил 73164 детей.

«Подписаны меорандумы о взаимодействии и сотрудничестве с военно-патриотическим движением «Юнармия» (Российская Федерация), акимами Кызылординской и Карагандинской областей. В дальнейшем планируется подписать такие меморандумы со всеми акимами областей и городов Астана, Алматы и Шымкент. Будут рассмотрены вопросы обеспечения единой формой одежды воспитанников клубов, специализированных классов «Жас сарбаз»», - сказал он.