За 40 лет человечество уничтожило 60% животных на планете, - доклад WWF

CA-NEWS (CA) - Человечество уничтожило 60% млекопитающих, птиц, рептилий и рыб, начиная с 1970-х годов, говорится в отчете Всемирного фонда дикой природы (WWF).

Подготовленный WWF совместно с Лондонским зоологическим обществом Индекс живой планеты показывает, что за последние 40 лет, с 1970 по 2014 годы, планета потеряла 60% млекопитающих, птиц, рыб, рептилий и земноводных; четыре года назад этот показатель составлял 52%.

Наибольшую угрозу планете, выяснили во Всемирном фонде дикой природы, представляют действия человека, которые приводят к чрезмерной эксплуатации живой природы и уничтожению среды обитания животных.

«Люди живут за пределами возможностей планеты и уничтожают жизнь на Земле», - подчеркивается в докладе.

Основную опасность для природы представляет уничтожение естественной среды обитания ради сельскохозяйственных нужд. Три четверти суши в настоящее время так или иначе были затронуты человеком. Другая проблема - это истребление животных ради пищи. Не менее 300 видов млекопитающих полностью исчезли в результате охоты человека. Океаны наоборот переполнены рыбой, но половина ее выращивается искусственно.

Также негативную роль играет химическое загрязнение: половина живущих в мире косаток уже обречены погибнуть из-за используемых в электротехнике и практически не перерабатываемых полихлорированных бифенилов. В это же время, человек переселяет в природу агрессивные виды из других регионов, а также активно торгует животными, способствуя распространению болезней.

Наиболее сильный спад численности животных зафиксирован в тропиках Южной и Центральной Америки, по сравнению с 1970 годом она сократилась на 89%. Критически уменьшилась и численность представителей пресноводных видов: так называемый индекс пресной воды (Freshwater Index) показал спад на 83%.

Специалисты WWF называют отказ от мяса одним из путей сокращения урона, наносимого дикой природе.

По словам экспертов, сейчас в мире началась шестая волна массового вымирания, но первая, причиной которой стал конкретный вид - человек.

Исследователи полагают, что всего за историю цивилизации были истреблены 83% млекопитающих и половина всех растений. Даже если бы уничтожение видов остановилось сегодня, природе потребуется 5-7 млн лет, чтобы восстановиться.