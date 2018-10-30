Американский хореограф поставит спектакль в Астане

CA-NEWS (KZ) - 2-3 ноября хореограф из США Николо Фонте представит в театре «Астана Балет» одноактный балет в стиле неоклассики «Утерянные кумиры любви» («Love’s Lost Idols») на музыку итальянского композитора Эцио Боссо.

Как сообщает пресс-служба акимата Астаны, Н.Фонте известен в США и Европе как смелый новатор. По отзывам критиков, постановки хореографа отличают экспрессивность и увлекательные сюжеты. А также они в его работах отмечают уникальный пластический язык и современный синтез идеи, танца и дизайна.

«Мы рады, что в нашем репертуаре появится новый хореографический язык. Очень выразительный и говорящий. Я думаю, посыл дает магическая музыка Эцио Боссо. Движение солистов балета – это их откровение в своих монологах и диалогах. Оно выражает суть и идею хореографа. Для меня мысль хореографа заключается в бесконечности противоречия самого прекрасного и главного чувства человечества – любви», – говорит главный балетмейстер театра Мукарам Авахри.

Отмечается, что впервые встреча труппы с хореографом произошла в Нью-Йорке во время прошлогодних гастролей театра. Посмотрев программу коллектива, Фонте поделился положительным впечатлением о профессиональном уровне театра, отметил красоту и энергичность танцовщиков.

«Хореография спектакля сложная, но интересно работать. Нам предстоит рассказать зрителям хореографическим языком, что такое миг жизни. Как мир быстро меняет окрас, что человек должен жить здесь и сейчас: в этом заключается смысл жизни. С ним интересно работать, он все показывает доступно и очень эмоциональный балетмейстер. Он быстро нашел контакт с артистами, работа идет полным ходом», – сказала ведущая солистка театра Айжан Мукатова.