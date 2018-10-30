В Бельгии проверят данные об исчезновении до 5 млрд евро с замороженных счетов убитого ливийского лидера Каддафи

CA-NEWS (CA) - Из бельгийских банков исчезла часть средств убитого ливийского лидера Муаммара Каддафи, сообщает телеканал RTBF.

Доступ к финансам Каддафи был заморожен в 2011 году по решению Совета Безопасности ООН. На тот момент в четырех банках — BNP Paribas Fortis, ING, KBC, Euroclear Bank оказались более 14 млрд евро.

Однако выяснилось, что решение СБ ООН не распространялось на начисляемые проценты. За восемь лет дивиденды составили от 3 млрд до 5 млрд евро. И как раз этих средств в банках нет.

Собеседники RTBF считают, что деньги могли пойти воюющим в Ливии группировкам, которые в числе прочего занимаются торговлей людьми и переправкой в Европу нелегальных мигрантов. Источник телеканала упомянул, что на Ближний Восток самолеты с оружием вылетали в том числе из бельгийского города Остенде.

Депутаты бельгийского парламента сообщили телекомпании, что уже обращались с соответствующими запросами в правительство Бельгии, однако объяснений, куда делись деньги, так и не получили.

По мнению депутата федерального парламента Бельгии Жиль Кине, в случае возбуждения дела и начала расследования одним из первых должен быть допрошен министр иностранных дел Дидье Рейндерс, который ранее возглавлял Министерство финансов. «Бельгия обязана соблюдать обязательства ООН, но в 2011 году она согласилась освободить от заморозки проценты. Сотни миллионов евро были перераспределены. Мы не знаем куда и почему. В то время был министром (финансов) был Рейндерс, у которого была власть в принятии решения», - сообщил депутат.

По словам Жиль Кине, на свои запросы в адрес властей до сих пор он получал лишь отрывочную информацию. «Мы хотим прояснить ситуацию, которая может вылиться в большой скандал, потому что сотни миллионов евро были отосланы неизвестно кому в Ливии», - сказал он.

В феврале 2011 года в Ливии началась гражданская война. Попытки Каддафи подавить мятеж на востоке страны привели к введению санкций против его режима и началу военной операции, в которой приняли участие НАТО. В октябре 2011 года Каддафи был убит в городе Сирт.