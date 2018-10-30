«Евроцемент Груп» создает в Узбекистане промышленный кластер строительных материалов

CA-NEWS (UZ) - Компания «Узстройматериалы» и холдинг «Евроцемент Груп» договорились о создании промышленного кластера строительных материалов на площадке АО «Ахангаранцемент», сообщило УзА.



Соглашение, предусматривающее инвестиции $200 миллионов, стало практическим приложением одной из ключевых дискуссий о приходе российских инвестиций, которая велась на I Форуме межрегионального сотрудничества между Россией и Узбекистаном с участием глав государств.

Соглашение подписали председатель правления «Узстройматериалы» Ботир Зарипов и президент «Евроцемент Груп» Михаил Скороход.

Церемония прошла 18 октября 2018 года в Ташкенте в рамках программы государственного визита Президента России в Узбекистан.

Создание промышленного кластера на площадке «Ахангаранцемент» стало результатом достигнутых годом ранее договоренностей между АО «Узстройматериалы» и ««Евроцемент Груп»». Соответствующие документы были подписаны в Москве и Ташкенте в присутствии глав государств и премьер-министров Российской Федерации и Республики Узбекистан.

"Кластер – это масштабный инвестиционный проект Холдинга на площадке АО «Ахангаранцемент». Его ключевым звеном станет новый цементный завод, который будет производить высокомарочный цемент для самых ответственных строек в Узбекистане. Строительство объекта перешло в активную стадию, 17 октября текущего года мы заложили камень в основание предприятия, а первая продукция с него начнет поступать уже в середине 2020 года", – рассказал об инвестпроекте Михаил Скороход.

Новый завод будет выпускать 3 миллион тонн цемента в год. Суммарная мощность этого предприятия и действующей линии составит 5 миллион тонн, что составит более трети прогнозируемого объема потребления основного строительного материала в Узбекистане в 2020 году.