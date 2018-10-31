РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  31 октября 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Парламент Таджикистана принял поправки в градостроительный кодекс

CA-NEWS (TJ) - В Таджикистане депутаты нижней палаты парламента сегодня поддержали предложенные правительством страны поправки в градостроительный кодекс РТ, сообщает «Азия-Плюс».

Поправки предусматривают, что впредь построенные в стране самовольно, без согласования с властями объекты,будут снесены за счет застройщика, а не государства, как было до сегодняшнего дня.

Также, согласно принятым поправкам, впредь генпланы поселков страны будут утверждать местные органы государственной власти, а не правительство, как было ранее.

«Однако никто не интересуется тем, что при этом создаются проблемы для жильцов этих домов. Ведь многие из них не согласны с предлагаемым им финансовым средствам взамен их квартир. Также они обеспокоены тем, что после сноса их домов в городе только прибавятся долгострои», - отметил депутат в своем выступлении.

В ответ на это глава комитета по делам архитектуры и строительству при правительстве Таджикистана Джамшед Махмадзода, присутствовавший на парламентском заседании, заявил, что Комитет, совместно с мэрий Душанбе, намерен до конца текущего года положить конец проблемам долгостроев в столице.

Он подчеркнул, что для определения цен на квадратный метр жилья в домах, подлежащих сносу, необходимо получить определение Госкомимущества Таджикистана.

print
  • В Ташкенте врачей осудили за смерть трех сестер
  • Исполнительный директор международного торгового центра посетила Монголию с рабочим визитом
  • Гибель 52 граждан Узбекистана в автобусе в Казахстане. Прокурор запросил для водителей по 5 лет тюрьмы, директора и механика – по 7 лет
    • Комментарии
    Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
    Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×