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  31 октября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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«Казахстан темир жолы» вводит новый график движения поездов

CA-NEWS (KZ) - «Казахстан темир жолы» с 9 декабря вводит новый график движения поездов на 2018-2019 годы.

Как сообщают в нацкомпании, «КТЖ» совместно с ОАО «РЖД» планирует запустить поезд №363/364 сообщением «Караганды–Томск-2» с периодичностью курсирования через день.

Поезд формирования АО «УТЙ» №349/350 сообщением «Ташкент–Москва» через Бейнеу–Атырау–Кигаш будет курсировать один раз в неделю.

С учетом обращений и пожеланий пассажиров, по согласованию с Министерством по инвестициям и развитию Казахстана принято решение об ускорении поезда №377/378 сообщением «Алматы-2–Мангистау» за счет увеличения скорости и сокращения времени в пути следования на 4 часа.

Со 2 января 2019 года изменяется маршрут следования поезда №49/50 сообщением «Алматы-2–Уральск». Поезд будет следовать через станции Астана-Тобол (вместо станций Шымкент-Кызылорда).

Сохраняются назначенные в летний период дополнительные поезда в следующем порядке:
-№152/151 Астана–Алматы с периодичностью через день;
-№162/161 Алматы–Семей с периодичностью через день;
-№173/174 Алматы–Шымкент с периодичностью через день;
-№176/175 Астана–Туркестан с периодичностью через день;
-№251/252 Самарканд–Астана с периодичностью 1 раз в неделю;
-№253/254 Астана–Достык с периодичностью 2 раза в неделю.
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