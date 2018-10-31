РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  31 октября 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Ежемесячная аудитория Facebook превысила два млрд человек

CA-NEWS (CA) - Компания Facebook опубликовала отчет за третий квартал, согласно которому ежемесячная аудитория социальной сети превысила 2,27 млрд человек.

Согласно отчету, количество пользователей соцсети (активность учетной записи не реже раза в месяц) в июле-сентябре выросло на 10% по сравнению с тем же периодом прошлого года - до 2,27 млрд человек. Консенсус-прогноз для этого показателя был выше - 2,28 млрд человек.

По сравнению с аналогичным периодом 2017 года рост составил 10%.

Также на 9% выросла ежедневная аудитория Facebook - до 1,49 миллиарда человек.

Всего каждый месяц более 2,6 млрд пользуются приложениями Facebook, Facebook Messenger, WhatsApp или Instagram ежемесячно и более 2 млрд человек ежедневно.

Доход от рекламы на мобильных устройствах составил чуть более $135 млн по сравнению со $101 млн в 2017 году. При этом доход Facebook от такой рекламы составил примерно 92% от всех рекламных доходов за 3 квартал, увеличившись на 88% по сравнению с показателем 2017 года.

print
  • Президент Монголии предложил распустить парламент страны, потому что они не выполняют свои обязанности
  • Национальной валюте Таджикистана исполнилось 18 лет
  • В Намангане перевернулся автобус с людьми
    • Комментарии
    Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
    Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×