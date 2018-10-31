Туркестанская область экспортировала 500 тыс. тонн овощей и бахчевых

CA-NEWS (KZ) - Туркестанская область в числе первых по объему произведенной продукции в сельском хозяйстве Казахстана. Об этом 31 октября на пресс-конференции в Туркестане сообщил аким региона Жансеит Туймебаев.

«По сравнению с прошлым годом объем сельскохозяйственной продукции увеличился на 3,8% и составил 374 миллиарда тенге. В том числе объем животноводческого хозяйства составил 188 миллиардов тенге, что на 5% больше прошлогодних показателей. Объемы растениеводческого хозяйства составили 184,4 миллиарда тенге или на 102,8% больше. Объем мясной продукции увеличился на 6,7% и составил 154,7 тысячи тонн. На экспорт за границу было отправлено 4600 тонн мяса, по этому показателю наша область в лидерах. Объем молочной продукции увеличился на 3,2% (555,6 тыс. тонн), яиц – на 9,2% (146,7 миллиона штук). Объем сельхозпродукции в республиканском разрезе составил 14,1%, мы вышли на второе место в стране», - сказал глава области.

По его словам, в этом году регион собрал рекордные 2,7 миллиона тонн овощей, картофеля, бахчевых. Из них 500 тысяч тонн отправлены на экспорт в Россию, Беларусь, Латвию, Германию, 1 миллион тонн – в северные регионы Казахстана.

Ж.Туйменбаев добавил, что по количеству теплиц и уровню использования капельного орошения Туркестанская область тоже в лидерах. Территория теплиц составляет здесь 1285,4 гектара, капельное орошение используется на 6,4 тысячах га. 80% всего тепличного хозяйства и 72% объема использования капельного орошения приходится на Туркестанскую область.