Количество туристов, посещающих Туркестан, достигнет 5 млн человек, - аким

CA-NEWS (KZ) - Количество туристов, посещающих Туркестан, достигнет 5 млн человек. Об том 31 октября на пресс-конференции сообщил аким области Жансеит Туйменбаев.

По его словам, накануне в город прибыл миллионный турист, он из США.

«В сравнении с прошлым годом число туристов, прибывших в Туркестан, увеличилось на 57,2%. Мы должны эффективно использовать потенциал области. В целях развития туризма подготовлена Концепция развития туристической индустрии на 2018-2025 годы. В результате ее реализации необходимо к 2025 году довести число туристов до пяти миллионов», - сказал глава региона.

Для этих целей в Туркестане запланировано открытие 3 гостиниц, хостела, 2 санаториев и туристической компании. До конца этого года будут открыты 14 туристских объектов (гостиницы, зоны отдыха, санатории).

Кроме этого, поддержаны проекты развития горно-лыжной базы «Каскасу», расширения курорта «Сарыагаш», создания пляжного туризма на Шардаринском водохранилище.