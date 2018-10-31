РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  31 октября 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Количество туристов, посещающих Туркестан, достигнет 5 млн человек, - аким

CA-NEWS (KZ) - Количество туристов, посещающих Туркестан, достигнет 5 млн человек. Об том 31 октября на пресс-конференции сообщил аким области Жансеит Туйменбаев.

По его словам, накануне в город прибыл миллионный турист, он из США.

«В сравнении с прошлым годом число туристов, прибывших в Туркестан, увеличилось на 57,2%. Мы должны эффективно использовать потенциал области. В целях развития туризма подготовлена Концепция развития туристической индустрии на 2018-2025 годы. В результате ее реализации необходимо к 2025 году довести число туристов до пяти миллионов», - сказал глава региона.

Для этих целей в Туркестане запланировано открытие 3 гостиниц, хостела, 2 санаториев и туристической компании. До конца этого года будут открыты 14 туристских объектов (гостиницы, зоны отдыха, санатории).

Кроме этого, поддержаны проекты развития горно-лыжной базы «Каскасу», расширения курорта «Сарыагаш», создания пляжного туризма на Шардаринском водохранилище.

print
  • Исполнительный директор международного торгового центра посетила Монголию с рабочим визитом
  • За 40 лет человечество уничтожило 60% животных на планете, - доклад WWF
  • В Узбекистане вице-премьера сняли с должности после инцидента с фермерами, которых заставили стоять в воде в арыке
    • Комментарии
    Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
    Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×