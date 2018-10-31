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  31 октября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Улан-Баторе завершилась международная конференция «Проблемы борьбы с отмыванием денег»

CA-NEWS (MNG) - В Улан-Баторе завершилась международная научная конференция «Проблемы борьбы с отмыванием денег», организованная министерством юстиции и внутренних дел совместно с главным управлением полиции и федерацией банков под председательством премьер-министра, сообщает Montsame.

В конференции в общей сложности приняли участие более 390 официальных гостей из России, Японии, Южной Кореи и представителей Азиатско-тихоокеанской группы по борьбе с отмыванием денег и Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма.

На конференции были представлены более 30 отечественных и международных докладов, затрагивающих актуальные проблемы борьбы с отмыванием денег. Организаторы считают, что проведение в стране международного мероприятия такого рода предоставит организациям, занимающимся деятельностью в данной сфере, возможность расширить обмен опытом и международное партнерство с соответствующими организациями других стран. В этой связи организаторы решили разработать рекомендацию по итогам конференции.

Завершая конференцию, в своем выступлении начальник главного управления полиции, полковник полиции С.Баатаржав поблагодарил премьер-министра, министра юстиции и внутренних дел и других отечественных и зарубежных высоких гостей за их участие в конференции и отметил, что присутствие столь высоких представителей государственных и международных организаций показывает масштаб и значимость нынешней конференции.

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