Россия примет новую миграционную политику для привлечения «миллионов» русских и русскоязычных, - «Ъ»

CA-NEWS (CA) - Приоритетом новой миграционной политики России станет привлечение русских и русскоязычных соотечественников, сообщил в среду, 31 октября газета «Коммерсантъ» со ссылкой на анонимный источник.

Собеседники издания, знакомые с текстом документа, называют его целью создание механизма, который позволит привлечь в страну «миллионы людей», в первую очередь русских и русскоязычных, со всего постсоветского пространства. После принятия концепции должны быть значительно упрощены процедуры предоставления гражданства РФ. При этом для жителей Украины и Беларуси могут отменить экзамен на знание русского языка.

Кроме русских и русскоязычных планируется привлекать, которые «готовы приносить пользу себе и российскому обществу», хотя не хотят становиться россиянами. В том числе выпускников вузов с отличием и высококвалифицированных специалистов.

О подготовке и утверждении новой Концепции миграционной политики взамен нынешней, принятой в 2012 году до 2025 года, должен объявить Владимир Путин. Площадкой для выступления на эту тему избран VI Всемирный конгресс российских соотечественников, который открывается в московском Центре международной торговли 31 октября. После выступления господина Путина, рассказал собеседник «Ъ», текст концепции появится на сайте Кремля. Ранее документ, разработкой которого занималось МВД, утвердила правительственная комиссия по миграционной политике во главе с первым вице-премьером Антоном Силуановым. Работа над концепцией велась ударными темпами, чтобы успеть ее закончить к открытию конгресса соотечественников. Работу курировала администрация президента.

Кроме того, отметил собеседник, в документе впервые делается акцент на том, что основные потоки населения должны притягивать конкретные агломерации, в которых нужно повышать уровень жизни. «Люди всегда едут туда, где хорошо», - пояснил он. Еще одна установка, которая будет реализовываться после принятия концепции, касается получения российского гражданства. Согласно документу, для соотечественников следует значительно упростить процедуру его оформления, а также процедуры выдачи разрешений на проживание и работу в России. «Немаловажная задача состоит в том, чтобы исключить или хотя бы свести к минимуму возможности для коррупции при оформлении этих документов», - сказал собеседник.

В конце концов, говорит собеседник, должен появиться механизм, позволяющий привлечь в Россию как можно больше соотечественников: «России нужны миллионы людей».