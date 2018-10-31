В Ташкенте за день в одной семье умерли четверо детей

CA-NEWS (UZ) - В Чиланзарском районе столицы сегодня, 31 октября, в доме жителя А.Акбарова умерли сразу четверо его детей, сообщается на сайте Минздрава Узбекистана.

Ранее семья сообщила, что четверо детей погибли одновременно в результате отравления. Министерство здравоохранения республики сообщило, что супруга Алишера Акбарова, 42-летняя Хаитова Умида купила в кафе недалеко от дома 5 палочек шашлыка, лепёшки и нарезанный лук, заправленный уксусом и принесла домой. Семья Хаитовой Умиды и ее дочери Акбарова Азиза - 1996, Эзоза - 2001 г.р., Ирода - 2003 г.р. и Акбаров Фаррух, родившийся в 2012 году, вместе съели шашлыки.

По словам У. Хаитовой, шашлык не имел плохого запаха и вкуса. В 23:30 дети пошли в комнату на втором этаже спать. У них не было никаких симптомов. Примерно в 23:30 У. Хаитовой началась сильная головная боль, тошнота и частая рвота. Её супруг А. Акбаров вернулся домой уже после того, как его семья поужинала, примерно в 00:00. Его супруга не стала обращаться за неотложной медицинской помощью. Пара спала на первом этаже дома.

Сегодня, 31 октября, в 04:00 утра, У. Хаитова открыла спальню для своих детей на втором этаже и увидев, что ее дети лежат без сознания, вызвала скорую помощь. В 04:30 скорая помощь прибыла в больницу, где была зафиксирована смерть всех четырёх детей. Отец семейства А.Акбаров здоров, а его жена У. Хайтова находится в Республиканском научном центре скорой медицинской помощи.

Семья недавно переехала в новый построенный трехэтажный дом. Дом нагревается отопительным котлом, который установлен в подвале, сообщает минздрав.