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  31 октября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Астане состоялось заседание казахстанско-азербайджанской межправкомиссии по экономическому сотрудничеству

CA-NEWS (KZ) - В Астане 30-31 октября состоялось заседание казахстанско-азербайджанской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.

Как сообщает пресс-служба Министерства энергетики РК, в заседании приняли участие сопредседатели комиссии – министры энергетики Казахстана Канат Бозумбаев и Азербайджана Парвиз Шахбазов.

В рамках заседания стороны рассмотрели ход реализации решений предыдущего заседания, а также обсудили спектр вопросов двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, топливно-энергетической, сельскохозяйственной, транзитно-транспортной, культурно-гуманитарной и других сферах.

Также министры отметили положительную динамику торгово-экономического сотрудничества двух стран, а также имеющийся потенциал в таких областях, как транзит, транспорт, энергетика, сельское хозяйство, железнодорожное машиностроение, туризм и спорт, рассмотрели вопрос двухкратного увеличения взаимного товарооборота до 2020 года, в том числе меры, необходимые для расширения номенклатуры товаров, экспортируемых на рынки двух стран.

По итогам заседания был подписан итоговый протокол заседания. Очередное 16 заседание комиссии состоится в 2019 году в Баку.

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