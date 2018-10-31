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  31 октября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Туркестанскую область будет привлечено $1,7 млрд инвестиций

CA-NEWS (KZ) - В Туркестанскую область будет привлечено $1,7 млрд. Об этом 31 октября на пресс-конференции сообщил глава региона Жансеит Туймебаев.

По его словам, в этом году в область было привлечено 163,5 миллиарда тенге инвестиций.

«В целях развития инвестиционно-туристической привлекательности 28 сентября в Туркестане был проведен первый международный инвестиционно-туристический форум «Древний Туркестан – новые возможности». В нем принимали участие свыше 500 предпринимателей из 17 стран. Результатом форума стало подписание 17 договоренностей, в экономику области будет привлечено 1,7 миллиарда долларов США», - сказал аким области.

Он отметил, что акимат, национальная компания Kazakh Invest и организация Turkestan Invest сейчас поддерживают 13 инвестиционных проектов на общую сумму $615 млн.

«Если они будут реализованы, это даст возможность создать 3 тысячи новых рабочих мест. В рамках программы «Енбек» запланирована реализация мероприятий по обеспечению занятостью 65 тысяч человек, на сегодняшний день работой уже обеспечено 58700 жителей. 7953 человека направлены на обучение техническим специальностям», - добавил Ж.Туйменбаев.

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