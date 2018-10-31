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  31 октября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Минюст США обвинил 10 китайских граждан в промышленном шпионаже

CA-NEWS (CA) - Министерство юстиции Соединенных Штатов предъявило обвинения в промышленном шпионаже нескольким сотрудникам разведслужб Китая, а также работающим на них хакерам, сообщает Reuters.

По данным ведомства, сотрудники китайской разведки в сговоре с хакерами и инсайдерами ряда компаний пытались взломать компьютерные системы и украсть секретные авиационные данные ряда коммерческих фирм.

В общей сложности обвиняются десять человек, среди них офицеры китайской разведки Чжа Жун и Чай Мэн. По данным Минюста США, они и их сообщники работали в Министерстве госбезопасности китайской провинции Цзянсу и занимались кражей данных с января 2010 года по май 2015 года.

По информации американского Минюста, под удар китайских разведчиков попали более 10 компаний, в том числе Capstone Turbine в США, а также неназванные авиастроительные компании из Великобритании и Франции.

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