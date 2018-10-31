Более 40 врачей привлечено к ответственности в Таджикистане за неправильные назначения лекарств

CA-NEWS (TJ) - Более 40 врачей привлечены к административной ответственности за 10 месяцев текущего года в Таджикистане за неправильные диагнозы больным и назначения лекарств, передает Авеста.



Как отметил на пресс-конференции, посвященной Всемирной неделе правильного использования антибиотиков, первый заместитель начальника службы государственного надзора здравоохранения и социальной защиты населения Саид Давлатзода, есть случаи привлечения работников медицинской сферы к уголовной ответственности за халатность.

«Те медицинские работники, которые допустили ошибки в своей работе, стоящие человеческого здоровья, ответят перед законом», – подчеркнул Саид Давлатзода.

По его словам, служба государственного надзора здравоохранения и социальной защиты населения принимает безотлагательные меры в отношении врачей и других медицинских работников, допустивших ошибки в своей врачебной практике.

По данным Саида Давлатзода, за 10 месяцев текущего года специалистами службы по республике выявлено и уничтожено 126,7 тыс. килограмм низкокачественных и просроченных лекарственных препаратов, косметических средств и детского питания.

Он также подчеркнул, что в течение двух лет все лаборатории страны должны быть оснащены современны оборудованием, и оснащение обязаны осуществить министерства здравоохранения и социальной защиты населения, сельского хозяйства и службы государственного надзора здравоохранения и социальной защиты населения.

Саид Давлатзода сообщил, что с 12 по 18 ноября текущего года будет проводится Всемирная неделя правильного использования антибиотиков.

«У нас в стране мы решили проводить мероприятие не неделю, а месяц, то есть с 16 ноября по 16 декабря. В этот период специалисты будут разъяснять населению, как правильно применять антибиотики», – резюмировал Саид Давлатзода.