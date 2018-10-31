В Туркестане начнется строительство международного аэропорта

CA-NEWS (KZ) - В Туркестане выбрали место для нового аэропорта. Об этом 31 октября на пресс-конференции сообщил аким области Жансеит Туймебаев.

По его словам, 7 земельных участков были исследованы вокруг Туркестана.

«Все варианты - безопасность полетов, роза ветров, высотные препятствия, наличие скопления птиц, газопроводы высокого давления, удаленность от города – мы учли. И по всем параметрам самым оптимальным участком является земельный участок в поселке Шага. Это при въезде в город со стороны Шымкента, где-то 20-25 километров от города», - сказал глава региона.

Он отметил, что участок согласован с Министерством обороны и Казаэронавигацией. Сейчас проводятся подготовительные работы: геология, проектно-сметная документация, техническое задание.

«В ближайшем времени мы начнем строительство нового международного аэропорта Туркестана. Аэровокзал будет представлять современный комплекс. Мы планируем, что он сможет обслуживать более миллиона пассажиров в год», - добавил Ж.Туйменбаев.