В Индии установили самую высокую в мире статую

CA-NEWS (CA) - В Индии открыли самую высокую статую в мире — Статую единства, сообщает в среду India Today.

182-метровый монумент, посвященный герою борьбы за независимость Индии Сардару Валлабхаи Пателю, установлен в штате Гуджарат близ города Вадодара. Памятник установлен на 58-метровый постамент, общая высота сооружения - около 240 метров.

Монумент официально открыт в среду, на церемонии присутствовал премьер-министр Индии Нарендра Моди.

#WATCH: Prime Minister Narendra Modi pays tribute to Sardar Vallabhbhai Patel in Gujarat's Kevadiya on his 143rd birth anniversary. #StatueOfUnity pic.twitter.com/AkVXNegfv0 — ANI (@ANI) 31 октября 2018 г.

The 'Statue of Unity' is being unveiled in #Gujarat, the home state of the Indian Prime Minister. The monument is double the size of the Statue of Liberty. #India pic.twitter.com/GEhCIvBz1b — TOLOnews (@TOLOnews) 31 октября 2018 г.

На вершине монумента оборудована смотровая площадка. Рядом со статуей — искусственное озеро площадью 12 кв. км. Стоимость монумента составила $430 млн.

Статуя единства почти в два раза выше, чем Статуя Свободы (93 м) в Нью-Йорке. Также она превзошла по высоте Чжунъюаньскую статую Будды (128 м), которая долгое время была самой высокой статуей в мире.

Валлабхаи Патель - национальный герой Индии, борец за независимость страны от Великобритании, один из авторов конституции независимой Индии. Он занимал пост министра внутренних дел и вице-премьера Индии в период с 1947 по 1950 гг.