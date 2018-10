В Индии установили самую высокую в мире статую

CA-NEWS (CA) - В Индии открыли самую высокую статую в мире — Статую единства, сообщает в среду India Today.

182-метровый монумент, посвященный герою борьбы за независимость Индии Сардару Валлабхаи Пателю, установлен в штате Гуджарат близ города Вадодара. Памятник установлен на 58-метровый постамент, общая высота сооружения - около 240 метров.

Монумент официально открыт в среду, на церемонии присутствовал премьер-министр Индии Нарендра Моди.

The 'Statue of Unity' is being unveiled in #Gujarat, the home state of the Indian Prime Minister. The monument is double the size of the Statue of Liberty. #India pic.twitter.com/GEhCIvBz1b