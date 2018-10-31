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  31 октября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Индии установили самую высокую в мире статую

CA-NEWS (CA) - В Индии открыли самую высокую статую в мире — Статую единства, сообщает в среду India Today.

182-метровый монумент, посвященный герою борьбы за независимость Индии Сардару Валлабхаи Пателю, установлен в штате Гуджарат близ города Вадодара. Памятник установлен на 58-метровый постамент, общая высота сооружения - около 240 метров.

Монумент официально открыт в среду, на церемонии присутствовал премьер-министр Индии Нарендра Моди.

На вершине монумента оборудована смотровая площадка. Рядом со статуей — искусственное озеро площадью 12 кв. км. Стоимость монумента составила $430 млн.

Статуя единства почти в два раза выше, чем Статуя Свободы (93 м) в Нью-Йорке. Также она превзошла по высоте Чжунъюаньскую статую Будды (128 м), которая долгое время была самой высокой статуей в мире.

Валлабхаи Патель - национальный герой Индии, борец за независимость страны от Великобритании, один из авторов конституции независимой Индии. Он занимал пост министра внутренних дел и вице-премьера Индии в период с 1947 по 1950 гг.

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