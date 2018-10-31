Богатство страны не гарантирует равный доступ детей к образованию, - ЮНИСЕФ

CA-NEWS (CA) - Появление на свет в богатой стране еще не гарантирует получение качественного образования. К такому выводу пришли эксперты ЮНИСЕФ. По данным авторов нового доклада, дети в менее богатых странах зачастую демонстрируют более высокий уровень знаний, чем их ровесники в более благополучных государствах.

Авторы исследования оценили ситуацию с образованием в 41 стране, которые входят в Евросоюз и Организацию экономического сотрудничества и развития. «Страны способны обеспечить детей качественным образованием и добиться сравнительно низкого уровня неравенства, - говорит Пресцилла Идель из ЮНИСЕФ. – Однако все богатые государства могут и должны для этого помогать детям из уязвимых слоев общества, которые чаще всего оказываются в числе отстающих».

У каждой страны свои проблемы. Ирландия и Словения, например, замыкают список в вопросах дошкольного образования; Франция лидирует по этому показателю, но отстает, когда дело касается средней школы. Нидерланды могут гордиться качеством начального образования, особенно в вопросах скорости чтения, но перемещается на 26 место в списке из 38 стран по показателям успеваемости среди 15-летних школьников. По равному доступу к образованию в старших классах лидируют Латвия, Ирландия и Испания.

В 16 из 29 европейских стран, где проводилось исследование, дети малоимущих родителей реже получают дошкольное образование, чем их ровесники из более обеспеченных семей. Эта тенденция распространяется и на среднюю школу и шансы получить высшее образование: у родителей с достатком дети чаще продолжают учебу после окончания средней школы.

В 21 из 25 стран ребенок из семьи иммигрантов хуже учится в школе. Это касается и второго поколения приезжих. Тем не менее, есть и исключения – в Австралии и в Канаде дети иммигрантов получают более высокие оценки, чем их ровесники из «неиммигрантских» семей.

Авторы доклада рекомендуют всем странам обеспечить своих юных граждан качественным дошкольным образованием, стремиться сократить неравенство, в том числе гендерное, а также улучшить методы сбора и анализа данных.