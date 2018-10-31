В Алматы зарегистрировано 30 фактов организации притонов, вовлечения в проституцию и торговли людьми

CA-NEWS (KZ) - В Алматы пресечено свыше 30 преступлений в сфере трафика людей.

По данным Управления по борьбе с организованной преступностью Департамента полиции города, с начала года за организацию и содержание притонов для занятия проституцией зарегистрировано 23 досудебных расследования, по факту вовлечения в занятие проституцией выявлено 5 уголовных правонарушений, по факту торговли людьми расследуется 1 уголовное дело.

Кроме того, в мегаполисе проводятся оперативно-розыскные мероприятия для выявления лиц, предоставляющих помещения для занятия проституцией. В текущем году к административной ответственности за предоставление помещений привлечен 121 человек, за назойливое приставание в общественных местах - 313 лиц, оказывающих интимные услуги.