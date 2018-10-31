В монгольском суме Баянгол открылась первая частная больница для детей

CA-NEWS (MNG) - В монгольском суме Баянгол аймака Сэлэнге открылась первая частная больница «Намюулин» для детей, передает Montsame.

Помимо оказания медицинских услуг детям в возрасте до 16 лет и постановке диагноза и лечения, больница также оказывает медицинскую помощь при лечении заболеваний, связанных с ухом, носом и горлом для местных жителей.

Больница так же проведет обучение и повышение квалификации родителей и опекунов по медицинским знаниям.

Сум Баянгол насчитывает более 5700 человек, из которых 30 процентов или более 1500 детей в возрасте до 16 лет. «Грипп и респираторные заболевания повышаются в зимнее время и вызывают перегрузку в местной больнице. Поэтому мы открыли нашу больницу, чтобы разделить нагрузку и предоставить полное медицинское обслуживание детям в сумах», - сказала Н.Нарантуя, директор больницы.