Глава КЧС Таджикистана участвует в Азиатской конференции по снижению рисков стихийных бедствий в Японии

CA-NEWS (TJ) - Председатель комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне (КЧС) Таджикистана генерал-лейтенант Рустам Назарзода принимает участие в Азиатской конференции по снижению рисков стихийных бедствий в городе Хиого, Япония, которая продлится до 1 ноября.

Как сообщила «Авеста» начальник пресс-центра КЧС РТ Умеда Юсуфи, в работе конференции принимают участие представители из 34 стран мира и 29 международных организаций.

В первый день конференции, перед собравшимися выступил глава КЧС Рустам Назарзода.

В своем выступлении Р.Назарзода предоставил информацию о достигнутых результатах реализации приоритетов и задач Сендайской рамочной программы в Таджикистане.

Он, в частности, отметил координирующую роль национальной платформы по СРБ в этом направлении, а также о системе сокращения рисков стихийных бедствий, принятой в нашей стране, об утвержденной программе развития комитета на 2018-2022 годы, национальной стратегии Республики Таджикистан по снижению риска бедствий на 2018 – 2030 г.г и международном сотрудничестве в сфере снижения риска стихийных бедствий.

Основная цель конференции является улучшение регионального сотрудничества в борьбе с трансграничными бедствиями, вопросы реализации Сендайской Рамочной программы по снижению риска бедствий.

Участники конференции обсуждают такие важные темы, как устойчивая к бедствиям инфраструктура, партнерство между государственным и частным сектором в снижении рисков бедствий, гендер и инклюзия, готовность и понимание риска, и увеличение инвестиций.