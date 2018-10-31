РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  31 октября 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Глава КЧС Таджикистана участвует в Азиатской конференции по снижению рисков стихийных бедствий в Японии

CA-NEWS (TJ) - Председатель комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне (КЧС) Таджикистана генерал-лейтенант Рустам Назарзода принимает участие в Азиатской конференции по снижению рисков стихийных бедствий в городе Хиого, Япония, которая продлится до 1 ноября.

Как сообщила «Авеста» начальник пресс-центра КЧС РТ Умеда Юсуфи, в работе конференции принимают участие представители из 34 стран мира и 29 международных организаций.

В первый день конференции, перед собравшимися выступил глава КЧС Рустам Назарзода.

В своем выступлении Р.Назарзода предоставил информацию о достигнутых результатах реализации приоритетов и задач Сендайской рамочной программы в Таджикистане.

Он, в частности, отметил координирующую роль национальной платформы по СРБ в этом направлении, а также о системе сокращения рисков стихийных бедствий, принятой в нашей стране, об утвержденной программе развития комитета на 2018-2022 годы, национальной стратегии Республики Таджикистан по снижению риска бедствий на 2018 – 2030 г.г и международном сотрудничестве в сфере снижения риска стихийных бедствий.

Основная цель конференции является улучшение регионального сотрудничества в борьбе с трансграничными бедствиями, вопросы реализации Сендайской Рамочной программы по снижению риска бедствий.

Участники конференции обсуждают такие важные темы, как устойчивая к бедствиям инфраструктура, партнерство между государственным и частным сектором в снижении рисков бедствий, гендер и инклюзия, готовность и понимание риска, и увеличение инвестиций.

print
  • Японская принцесса Аяко лишилась титула, выйдя замуж за простолюдина
  • В Венеции из-за шторма оказалось затоплено 75% территории города
  • В Узбекистане принят еще один документ по искоренению принудительного труда
    • Комментарии
    Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
    Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×