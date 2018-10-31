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  31 октября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Шавкат Мирзиёев направил поздравительное послание Нурсултану Назарбаеву

CA-NEWS (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 31 октября направил поздравительное послание президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву по случаю знаменательной даты в истории двусторонних отношений – 20-летия со дня подписания Договора о вечной дружбе между Узбекистаном и Казахстаном.

Глава государства, поздравив братский народ Казахстана, отметил, что этот знаковый документ закрепил нерушимость многовековых уз дружбы, братства и добрососедства между нашими странами и народами, которые связывают общие история, духовное и культурное наследие.

Подчеркнуто, что новой вехой в последовательном развитии взаимодействия стало подписание Договора о стратегическом партнерстве и Совместной декларации о дальнейшем углублении стратегического партнерства и укреплении добрососедства.

"Ярким примером сближения народов наших стран являются проводимые в этом году культурно-гуманитарные и деловые мероприятия в рамках Года Узбекистана в Казахстане", говорится в послании.

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