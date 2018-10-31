Глава МИД Узбекистана посетит Пакистан

CA-NEWS (UZ) - Делегация Узбекистана во главе с министром иностранных дел Абдулазизом Камиловым 1 ноября 2018 года посетит Пакистан, сообщила пресс-служба МИДа.

В рамках визита узбекская делегация проведет в г.Исламабаде встречи и переговоры с Премьер-министром Пакистана Имран Ханом, Министром иностранных дел Махмудом Курейши и командующим Сухопутными войсками Вооруженных сил генералом Камаром Баджвой.