Глава МИД Узбекистана посетит Пакистан
- Узбекистан, политика
- 16:25, 31 октября 2018
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CA-NEWS (UZ) - Делегация Узбекистана во главе с министром иностранных дел Абдулазизом Камиловым 1 ноября 2018 года посетит Пакистан, сообщила пресс-служба МИДа.
В рамках визита узбекская делегация проведет в г.Исламабаде встречи и переговоры с Премьер-министром Пакистана Имран Ханом, Министром иностранных дел Махмудом Курейши и командующим Сухопутными войсками Вооруженных сил генералом Камаром Баджвой.
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