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  31 октября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Таджикистане завершились учения военнослужащих 201-й РВБ

CA-NEWS (TJ) - Завершающий этап батальонно-тактических учений военнослужащих 201-й военной базы России (РВБ) по обороне российских военных объектов от нападения условных боевиков прошел на полигоне полигоне Ляур в Таджикистане, сообщил «Sputnik-Таджикистан» представитель пресс-службы Центрального военного округа.

В учениях приняли участие около 500 военных, были задействованы более 70 единиц боевой техники.

«По замыслу тактических учений незаконные вооруженные формирования хотели захватить важные военные объекты РФ на территории Таджикистана. Батальонно-тактическая группа была поднята по тревоге и выдвинулась занимать оборонительные позиции», - сказал он.

По его словам, в результате короткого «боестолкновения» российские военнослужащие отразили нападение на один из военных объектов и приступили к разведывательно-поисковым действиям. После обнаружения главные силы незаконных вооруженных формирований были уничтожены.

Действия мотострелков поддержали танковая рота на Т-72 и артиллерийские подразделения со 120-миллиметровыми минометами и самоходными артиллерийскими установками 2С1 «Гвоздика».

«Особенностью этих учений стало применение новых форм и методов ведения боевых действий, главным образом отражение нападения бандитов с участием террористов-смертников и «джихад-автомобилей». Также отработаны вопросы уничтожения беспилотных летательных аппаратов противника, в том числе ударных», - отметили в пресс-службе.

За прошедший с начала года период с подразделениями базы было проведено свыше 100 тактических учений и тренировок, в том числе с боевой стрельбой.

По сравнению с предыдущим годом показатели проведения тактических учений с применением боевой стрельбы увеличились на 10%.

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